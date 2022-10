Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: Strefezza sfida Jovic al Via del Mare

Non è delle più rosee la situazione in classifica per il Lecce di Marco Baroni che, dopo la sconfitta di misura rimediata allo stadio "Olimpico" contro la Roma di Jose Mourinho, naviga nei bassofondi della graduatoria del campionato di Serie A. La compagine giallorossa ferma a nove punti e deve provare a vincered nel posticipo serale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano se vuole allontanarsi dalle zone calde. Di contro, la squadra gigliata, dopo la roboante sconfitta rimediata allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Lazio di Maurizio Sarri, deve rilanciarsi in campionato se vuole ambire ad una stagione di alto profilo. Il tecnico salentino schiererà un 4-3-3 con Falcone tra i pali , difesa a quattro con Umtiti e Baschirotto Gendrey e Pezzella, A Centrocampo mister Baroni deve ovviare all'assenza per squalifica di Hjulmand, , Blin si candida pertanto per un posto di titolare supportato da Gonzalez e Askildsen che ha smaltito un trauma contusivo alla coscia subìta nella trasferta di Roma. In avanti Ceesay sarà coadiuvato dall' esplosività di Banda e dal talento cristallino di Strefezza, Armi a gara in corso restano Colombo e Di Francesco. Quest'ultimo recuperabile da un lieve affaticamento muscolare che venerdì lo aveva costretto a lavorare a parte.