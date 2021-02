Lecce, Corvino: “Calciomercato impegnativo. Pettinari? Fuori dai nostri piani, ecco come stanno le cose”

Parla Pantaleo Corvino.

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso, ha commentato l’operato in sede di trattative, soffermandosi anche della situazione relativa al futuro di Stefano Pettinari.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“È già stato chiarito tutto quanto. Con tutti quelli che hanno espresso la volontà di andare via, noi ci siamo sempre sforzati di usare il buon senso, ma il Lecce non deve essere danneggiato – ha sottolineato -. Alla luce di questo, non si è creata nessuna situazione di buonsenso e noi dovendo pensare oltre che al presente anche al futuro, dobbiamo tenere conto di questo e di conseguenza ci siamo mossi. Pettinari è in scadenza di contratto, non rientra più nei nostri piani. Non è più nei piani del Lecce. Fuori rosa? Non ho detto questo, ho detto solo che non rientra nei nostri piani. Non faccio polemica, ma non rientra nei nostri piani”, ha concluso Corvino.