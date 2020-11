Lazio-Zenit, Inzaghi: “Noi oltre ogni aspettativa. Pronti a competere su tutti i fronti”

Siamo soddisfatti per la vittoria, ma non dobbiamo accontentarci.

Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio intervenuto in seguito all’importante vittoria ottenuta con il parziale di 3-1 nel match di Champions League contro lo Zenit. La guida in panchina della compagine biancoceleste, nel post gara, ha voluto sottolineare la prestazione ottimale della sua rosa, contro un avversario complicato come quello russo.

“Abbiamo giocato un’ottima partita. Non dimentichiamo la squadra che affrontavamo, con esperienza e qualità. Abbiamo fatto sembrare semplice una partita che alla vigilia non lo era per niente sembrata. Siamo andati aldilà di ogni attesa. Abbiamo fatto otto punti in quattro partite e l’unica cosa che avevo chiesto ai ragazzi era di mettere il massimo in campo, così da dare seguito alle prestazioni ultime. Purtroppo ci manca ancora qualche giocatore come Milinkovic, ma stiamo recuperando gradualmente tutti ed era importantissimo fare punti stasera”.

Inzaghi si è poi soffermato sugli obiettivi di questa stagione, iniziata certamente in maniera positiva per quel che riguarda tutte le competizioni: “Obiettivi? Vogliamo competere su tutti i fronti, con il rientro di molti giocatori siamo molto completi come rosa. Non voglio dimenticare il percorso di questi anni, come due anni fa che abbiamo fatto i quarti di Europa League per poi uscire con una partita clamorosa e sfortunata. Quest’anno stiamo facendo un ottimo percorso ma prima di festeggiare dobbiamo lottare per conquistare quest’ultimo punto che manca”.

Chiosa finale sul gioco espresso dalla sua squadra: “Il nostro gioco? Penso che siamo una squadra che in questi anni ha sempre avuto voglia di giocare. Siamo stati bravi oggi come a Crotone. Non dimentichiamo che lo Zenit ha giocatori offensivi di livello internazionale e siamo stati molto attenti e concentrati nel limitarli. Il gol subito? Potevamo fare meglio ma può capitare. Abbiamo difeso bene su Dzyuba, accorciandolo e giocando come avevamo preparato. Abbiamo inoltre fatto 3 gol ma potevamo farne anche 6 o 7. Anche nelle vittorie bisogna migliorarsi, prendiamo per buona questa prestazione. Dortmund? avrei preferito un altro risultato, ma l’ultima la giocheremo in casa e questo ci da ulteriore forza”.