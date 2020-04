Lazio, si pensa al mercato: occhi puntati su Franco Vazquez. L’agente del Mudo: “Dobbiamo parlare col Siviglia”

Tra dubbi e mercato.

C’è ancora tanta incertezza sulla ripresa dei campionati, fermi a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, ma intanto c’è anche chi pensa al mercato. E’ il caso della Lazio che sta continuando a lavorare in vista della prossima stagione. Tra i profili che interessano al club biancoceleste c’è anche quello di Franco Vazquez, trequartista ex Palermo in forza al Siviglia.

Il nome del Mudo era già stato accostato al club capitolino questa estate ma alla fine non se ne fece più nulla. Un fantasista in grado di fornire grande qualità in mezzo al campo e negli ultimi anni si è anche completato riuscendo a svolgere anche il ruolo di centrocampista. Il contratto dell’italo-argentino con gli spagnoli scade nel 2021, condizione che facilità di parecchio la trattativa: “Vogliamo prima parlare con il Siviglia – ha però sottolineato il suo agente Fernando Cosentino -. Vedremo quale decisione sarà presa. L’interesse di altri club per Franco c’è stato in passato e c’è ancora“.

In buona sostanza Vazquez e il suo entourage, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vogliono prima capire quali sono le intenzioni del Siviglia per poi decidere cosa fare in futuro. Qualora il club spagnolo non dovesse scegliere di rinnovargli il contratto a quel punto per il Mudo si aprirebbero diverse strade e quella porta alla Lazio di Inzaghi è sicuramente una di queste…