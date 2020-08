Lazio, parla il padre di David Silva: “Non aveva un accordo con i biancocelesti, vi dico cosa è successo”

David Silva ha scelto la Spagna ed è diventato un nuovo calciatore della Real Sociedad.

Calciomercato Lazio, sfuma David Silva: ha firmato con la Real Sociedad

La Lazio del patron Claudio Lotito ha tentato a più riprese di portare in casa biancoceleste il calciatore classe 1986. I contatti sembrano esserci stati e i tifosi capitolini sognavano già il suo approdo alla corte di Simone Inzaghi. Quando sembrava davvero tutto pronto per uno degli acquisti storici della Lazio, è arrivata la batosta: David Silva firma con la Real Sociedad fino al 2022. Una scelta che, inizialmente, sembrava essere arrivata all’improvviso per il calciatore ex Manchester City.

Lazio, Tare sul dietrofront di David Silva: “Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo”

Dopo diverse dichiarazioni esternate nelle ultime ore attorno a questo trasferimento di calciomercato, ha deciso di porre fine a diverse speculazioni il padre del centrocampista spagnolo, David Jimenez. Il genitore dell’ormai nuovo calciatore della Real Sociedad, infatti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Radio Marca Donostia“:

“Quando la Lazio è stata informata dell’interesse della Real Sociedad non ha reagito male, non c’era nulla di assicurato. Ci sono stati contatti con i biancocelesti, ma anche con altre squadre. Mio figlio ha poi deciso di andare in Spagna. Non c’era nulla di chiuso, David è rimasto sorpreso dalla reazione del club. Tutti possono dire quello che vogliono. La Lazio ha parlato con il suo rappresentante, non con David in persona. Ecco perché non capisco il motivo di tirarlo in ballo come uomo. Non aveva un accordo con i biancocelesti. Ci sono sempre state altre squadre che hanno parlato anche con lui“.