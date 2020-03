Lazio, Correa invita Vazquez in biancoceleste: “Vieni, ti preparo quel che vuoi”

La proposta.

L’attuale emergenza legata al coronavirus costringe tutti a restare nelle proprie abitazioni, compresi i calciatori che cercano di restare in contatto con i propri tifosi attraverso i social. Attivissimi anche i giocatori della Lazio, che prima dell’interruzione del campionato erano in piena lotta per lo scudetto con la Juventus. I biancocelesti negli ultimi giorni hanno intensificato i contatti con i propri follower.

Acerbi ha promesso di rasarsi a zero i capelli con Immobile in caso di scudetto, mentre quest’ultimo si diverte a casa a fare squattrinava con il figlio sulle spalle. Luis Alberto è stato raggiunto da moglie e figli, mentre Correa si è divertito ai fornelli. Proprio in uno dei tanti video postati dal Tucu è arrivato anche il commento del fantasista ex Palermo Franco Vazquez, con Correa che ha immediatamente risposto: “Vieni alla Lazio. Ti preparo quel che vuoi“, riporta La Gazzetta dello Sport. Non solo social, ma anche calciomercato. Per il momento solo virtuale…