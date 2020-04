L’annunico di Davide Matteini: “Vendo cannabis light, contattatemi”. L’ex Palermo: “Calcio? Potrei giocare anche con gli scarponi Timberland”

“Vendo cannabis light. Per spedizioni anche fuori Livorno, contattatemi…“.

Questo l’annuncio pubblicato sul suo profilo “Facebook” da Davide Matteini. L’ex attaccante di Palermo, Parma ed Empoli ha appeso gli scarpini al chiodo e negli ultimi tempi ha anche partecipato ad alcuni programmi tv, Uomini e Donne e Temptation Island: “Gestisco da quattro anni una tabaccheria nella mia Livorno. In pieno centro -ha raccontato ai microfoni de Il Resto del Carlino -. Vendo marijuana? Sì, ovviamente quella legale. Ho i permessi, tutto in regola e certificato, sennò chiuderei domani. La compro sfusa, poi la rivendo con tutti i parametri di legge. E ho inventato un mio marchio: ‘Sailor’s weed’, erbaccia del marinaio“.

Un ragazzo genuino che dice sempre le cose come stanno: “Buon business? Sì, ma pulito. Qualche mese fa ci fu caos sulla legge e venne sospesa la vendita – ha proseguito Matteini -. Poi per fortuna Salvini si è tolto di mezzo… Se ci pensate, è un ‘giro’ positivo: ora che è tutto chiuso, gli spacciatori di droga fanno fatica e le persone si buttano sull’erba legale, senza effetti stupefacenti“.

Il calcio resta pur sempre la sua passione, Matteini guarda anche al futuro: “A febbraio mi è scaduta la squalifica per il calcioscommesse. Poi è arrivato il virus. Se volevo tornare a giocare? Guardando chi gioca oggi potrei scendere in campo con gli scarponi Timberland… Però no, vorrei fare l’allenatore e cominciare dai ragazzini. Ho il patentino per allenare fino alla D. Ho un dialogo aperto con l’Empoli per le giovanili, vedremo…“, ha concluso l’ex attaccante.