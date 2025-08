La Repubblica: “Palermo, febbre da City e Reijnders dice “amunì”

Palermo attende il City per l’“Anglo-Palermitan Trophy” tra entusiasmo e biglietti esauriti. Reijnders lancia un “Amunì” virale. In Coppa Italia si parte il 16 contro la Cremonese

Sette giorni intensi per il Palermo, che si prepara all’inizio ufficiale della stagione tra campo e mercato. Si parte il 6 agosto con un’amichevole a Torretta contro l’Athletic Palermo, neopromossa in Serie D, in una sorta di test in famiglia a porte chiuse.

Ma l’attenzione è tutta per il 9 agosto, quando i rosanero ospiteranno al “Barbera” il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy. L’evento ha già un sapore speciale: i biglietti sono andati a ruba, tanto da spingere la società ad aprire anche l’anello superiore del settore ospiti ai tifosi palermitani. L’attesa è cresciuta anche grazie a un video virale in cui i giocatori del City, Aké e Reijnders, si mostrano entusiasti per la trasferta in Sicilia — e proprio Reijnders si lascia andare a un simpatico “Amunì”, subito diventato tormentone tra i tifosi.

Ad arricchire la serata ci sarà anche la performance della cantautrice Rose Villain, che si esibirà nel pre-show.

Poi si farà sul serio: il 16 agosto i rosanero esordiranno in Coppa Italia contro la Cremonese, in trasferta. Un banco di prova importante per Inzaghi, che nel frattempo ha ottenuto segnali positivi dalla squadra e attende gli ultimi rinforzi dal ds Osti.

Il mercato è in pieno movimento: tra i pali Desplanches è pronto a volare a Pescara in prestito, mentre, come riportato da “La Repubblica” si avvicina l’arrivo di Klinsmann. Si monitora anche la situazione di Gomis, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con il Cesena.

In difesa, resta calda la pista che porta a Obaretin del Napoli, seppur con il Empoli in vantaggio. Tra i giovani seguiti anche il 2003 Davide Veroli del Cagliari, reduce dal prestito alla Sampdoria, ma c’è anche lo Spezia sulla pista.