La proposta di Asprilla: “Per colpa del virus rischiamo di avere le case piene di bambini. Ho 100mila preservativi, mi aiutate a consumarli?”

“C’è il rischio che nel giro di poco tempo ci ritroviamo con le case piene di bambini per colpa di questo virus“.

Questo il timore dell’ex bomber del Parma, Faustino Asprilla, legato al fattore che l’emergenza sanitaria sta costringendo tutti a restare nelle proprie abitazioni. Il colombiano – per ovviare al rischio di un’impennata dell’indice di natalità – ha lanciato una proposta su Twitter: “Mi sono rimasti in casa 100mila preservativi e voglio che mi aiutiate a consumarli, perché ho paura di non farcela da solo a utilizzarli tutti“. Asprilla, che ha scritto pagine indelebili della squadra gialloblù, ha però poi rivelato: “In magazzino mi rimangono 3.580.000 preservativi. Per aiutare la popolazione ho deciso di regalarne uno per ogni acquisto di una scatola da tre“. Sì, perché Faustino, conclusa la carriera da calciatore, nel 2016 si è messo a produrre profilattici con il marchio Condones Tino. All’inaugurazione dell’azienda, quattro anni fa, c’era anche Valderrama: “Comprateli, sono di misura standard, ma dato che sono miei, le ragazze li crederanno extralarge“, disse Asprilla davanti alla folla…