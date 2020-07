Juventus Under 23, la nuova vita di Andrea Pirlo: l’ex Milan erede di Pecchia sulla panchina bianconera. Il suo staff…

La Juventus Under 23 guidata da Fabio Pecchia ha visto sfumare il sogno Serie B appena qualche giorno fa, dopo il pareggio maturato nella gara secca dei playoff promozione contro la Carrarese (2-2 il punteggio finale) che ha premiato nella gara secca la compagine toscana in virtù del miglior piazzamento in classifica centrato in regular season. L’ex collaboratore di Rafa Benitez sulle panchine di Napoli e Newcastle, inserito nella rosa dei profili papabili in qualità di prossimo allenatore del Palermo, ha di fatto concluso qui la sua esperienza sulla panchina bianconera. Pecchia è comunque riuscito a conquistare un trofeo, la Coppa Italia di categoria, riuscendo ad imporsi in finale contro la Ternana.

Dalla prossima stagione il timone della Juventus Under 23 sarà saldamente nelle mani di Andrea Pirlo. Primo step da allenatore per colui che è stato nel suo ruolo uno dei giocatori di maggior classe e talento della recente storia del calcio europeo. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’ex Milan, Inter e Reggina verrà coadiuvato nella sua avventura da altri profili con comuni trascorsi in bianconero. Lo staff tecnico del campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi nel 2006 sarà infatti composto anche da Marco Storari e Giovanni Manna in ambito dirigenziale, mentre Andrea Lupatelli sarà confermato preparatore dei portieri. Già noto da tempo il profilo che fungerà da vice allenatore nella nuova formazione B in casa Juventus: Roberto Baronio affiancherà Andrea Pirlo al suo primo vero anno da allenatore nel nostro calcio.

