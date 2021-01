Juventus, Tardelli in tackle su Chiesa: “Accentua i falli e si lamenta troppo. Ho un consiglio per lui”

Non solo complimenti ed elogi per Federico Chiesa.

Protagonista della convincente vittoria maturata dalla Juventus in casa del Milan, decisa da una sua doppietta e da una rete di Mckennie, Federico Chiesa, è ormai considerato una pedina essenziale nello scacchiere di Andrea Pirlo. Ma nel panorama calcistico italiano c’è chi non è stato pienamente convinto dall’ex gioiellino della viola, criticato per gli atteggiamenti tenuti in campo dall’ex calciatore – oggi opinionista – Marco Tardelli sulle colonne de “La Stampa”.

“Non mi piace, te lo dico francamente, questo tuo accentuare i falli che subisci, non mi piace vedere che ti lamenti con i direttori di gara”.

L’ex attaccante bianconero, nonostante riconosca le qualità di Chiesa, non ha infatti potuto fare a meno di bacchettarlo: “Caro Federico, oramai sei arrivato ad alti livelli e nelle ultime settimane hai dimostrato che ci puoi stare, le qualità non ti mancano, ma ricordati che meno ti lamenti e più i tuoi avversari ti rispettano. La stessa cosa vale con gli arbitri. Hai davanti a te un futuro luminoso, spero anche in maglia azzurra, e le tue capacità non devono essere offuscate da furbizie inutili”.