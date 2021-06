Juventus, Szczesny: “Futuro? Finora c’è stato silenzio. Stimo Pirlo”. E su Allegri…

Le parole dell'estremo difensore della Juventus

L'estremo difensore bianconero ha parlato ai media polacchi, in particolare a meczyki.pl, affrontando l'argomento calciomercato ma non solo: “Finora c’è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. Allegri? Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso che Allegri mi apprezzi non solo come un portiere ma come un essere umano. Per lui quest’ultimo aspetto è molto importante”.