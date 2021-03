Juventus-Spezia, Morata: “Vittoria importante, contento per il gol. Scudetto? Rispondo così”

Finché la matematica ce lo consentirà lotteremo fino alla fine,

Queste le parole di Alvaro Morata, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro lo Spezia. L’attaccante spagnolo è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per dire la sua su questo importante successo della Juventus che, almeno momentaneamente, si riporta al terzo posto in classifica.

Serie A, Juventus-Spezia: trionfo bianconero, cade la banda di Italiano. La classifica aggiornata

Ecco le parole del centravanti, autore della rete che ha sbloccato il risultato nella prima metà del secondo tempo:“L’importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Dobbiamo guardare avanti. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Tornare a vincere è importante, siamo contenti. Mi mancava il gol e mi mancava sentire un po’ di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a disposizione perché siamo tutti contati. Non è una stagione facile: si gioca ogni tre giorni, abbiamo giocatori forti fuori da molto tempo, come Dybala. Non sono scuse: ci sono tanti punti in ballo, chi non ci crede non guardi le nostre partite. Se non vinceremo faremo i complimenti all’avversario, ma prima dovremo morire in campo”.