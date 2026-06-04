La Juventus inizia a preparare una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano infatti di un club già al lavoro per individuare il prossimo centravanti attorno a cui costruire il futuro, soprattutto alla luce della situazione ormai sempre più delicata legata a Dušan Vlahović. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la strada tra la Juventus e il centravanti serbo sarebbe ormai destinata a dividersi. Dopo mesi di trattative senza risultati concreti per il rinnovo di contratto, le parti avrebbero preso atto delle rispettive posizioni e la sensazione è che l'estate possa portare alla conclusione del rapporto iniziato nel gennaio 2022.

In questo scenario si inserisce il nome di Alexander Sorloth, attaccante norvegese dell'Atlético Madrid che nelle ultime ore è entrato concretamente nei radar bianconeri. Sempre secondo Di Marzio, la dirigenza juventina avrebbe già incontrato l'entourage del giocatore per avviare i primi contatti e valutare la fattibilità dell'operazione. L'interesse non nasce per caso. Con la probabile uscita di Vlahović, la società è alla ricerca di un attaccante in grado di garantire fisicità, presenza in area e un buon numero di reti. Da questo punto di vista Sorloth rappresenta un profilo particolarmente gradito. Il norvegese, infatti, ha maturato esperienza internazionale tra Trabzonspor, RB Lipsia, Real Sociedad, Villarreal e Atlético Madrid, costruendosi la reputazione di centravanti completo e affidabile.

Molto dipenderà ovviamente dall'uscita di Vlahović, destinata a diventare uno dei temi centrali del mercato bianconero. Se la separazione verrà formalizzata nelle prossime settimane, la Juventus avrà la necessità di intervenire con decisione per consegnare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti.

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