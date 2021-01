Juventus-Sassuolo, Pirlo: “Ogni partita come una finale, tutto sulle condizioni di Dybala. Classifica? Concentrati su noi stessi”

La Juventus prosegue la sua scalata.

Centra anche la terza vittoria di fila la Juventus, impostasi anche sul Sassuolo nel match andato in scena questa sera all'”Allianz Stadium”. Una vittoria analizzata dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post-gara, per analizzare la prova offerta dalla sua squadra.

“Il DNA della Juventus non deve mai mancare. Dobbiamo avere la forza fino all’ultimo minuto. Gol subito? C’è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti e il mal posizionamento dei difensori. Demiral deve stare più attento, Bonucci più attaccato. E’ stato bravo Defrel ma abbiamo sbagliato. Demiral mi ha chiesto che voleva rivedere il gol, perché a lui piace rivedere i suoi errori. Siamo cresciuti soprattutto in autostima, negli automatismi. Abbiamo avuto il recupero di alcuni giocatori sul piano fisico e quello è stato importante. Il secondo tempo col Torino ci ha dato grande forza di reagire. Classifica? L’importante è guardare a noi stessi. Vincere questa sera era importante perché se no non serviva nulla quanto fatto a San Siro. E’ stata una partita sofferta: ci servivano voglia e carattere per ottenere i tre punti”.

Pirlo si è poi espresso sugli infortunati: “Trauma contusivo per Dybala. Gli è rimasto un po’ sotto il ginocchio, ha avuto un po’ di fastidio. Valuteremo nei prossimi giorni. McKennie aveva già un problema ieri, ha risentito qualcosa sul colpo di tacco”.

Chiosa finale sul prossimo impegno in campionato contro l’Inter: “Siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite. Non ci deve importare la classifica: dobbiamo concentrarci su noi stessi perché ogni partita è una finale. Poi vedremo dove saremo arrivati”.