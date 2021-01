Juventus-Sassuolo, Carnevali: “Possiamo fare bene contro qualsiasi squadra. De Zerbi? Il valore più importante di questa società”

E’ tutto pronto per Juventus-Sassuolo.

Ancora pochi istanti e sarà Juventus-Sassuolo, match valido per la 17^ giornata di Serie A. Banco di prova importante per i neroverdi, chiamati ad affrontare all'”Allianz Stadium” gli uomini di Pirlo reduci dal successo ottenuto contro il Milan capolista. Una sfida analizzata nel pre-gara dall’ad del club neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Noi dobbiamo renderci conto di quello che siamo, stiamo facendo un ottimo campionato esprimendo anche un grande gioco. Dobbiamo giocarcela, possiamo fare bene contro qualsiasi squadra ma c’è un gap importante che proveremo a ridurre nel più breve tempo possibile. E’ un bel campionato, competitivo e divertente e anche con tante difficoltà e anche le società con grande organizzazione riescono ad ottenere un qualcosa di importante.

Chiosa finale su De Zerbi: “E’ il valore più importante di questa società, sa valorizzare i ragazzi e tutti i nostri giovani ed è un elemento fondamentale. Io ho la fortuna di conoscere il mister da quando giocava nei giovanissimi del Milan, mi colpisce la sua volontà ed ha idee speciale che non in tutti si possa provare. Avrà un grande futuro, ha tutte le carte per essere il mister di una grande squadra”.