Juventus, Ronaldo: “Mai disputato una brutta stagione. Calcio? Non è tutto, quando appenderò gli scarpini al chiodo…”

Cristiano Ronaldo vola negli Emirati Arabi.

Vacanze interrotte per CR7, volato a Dubai nei giorni scorsi per godersi un po’ di relax con la famiglia, in attesa della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2019 svoltasi nella giornata di oggi. Diversi i temi trattati dal fuoriclasse portoghese, ansioso di tornare in campo dopo il brutto ko rimediato dalla sua Juventus nella finale di Supercoppa disputatasi lo scorso 22 dicembre al King Saud University di Riad.

“Io e Messi per tanti anni i migliori? Non ci sono segreti o miracoli. Vincere in tutti i luoghi in cui sono stato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre. Senza molto lavoro, senza dedizione e passione per quello che fai non puoi ottenere tanti trofei e riconoscimenti. Ottenere record è un processo che avviene naturalmente dopo un sacco di lavoro. Devi essere sempre pronto e i record arrivano. Battere il numero di gol di Pelé sarebbe motivo di orgoglio, ovviamente, ma ognuno di noi ha la nostra storia. Pelé continuerà a essere Pelé e Cristiano continuerà a essere Cristiano. Spero che il 2020 sia un anno eccellente, come lo sono stati questi ultimi. La verità è che non ho anni brutti, spero perciò che anche il prossimo anno sia un anno fantastico”.

“Prendermi cura di me in questo modo – ha ammesso Roando – è il mio modo di vivere. Devi sacrificare te stesso e dedicare il 70% della tua vita al calcio. Prenderti cura e conoscere il tuo corpo: preparazione fisica, cibo, recupero… E non tutti gli atleti sono disposti a farlo, lo dico io senza critiche a nessuno. Mantenere il livello di eccellenza richiede di pensare sempre in termini di eccellenza. Nella mia vita cerco sempre di imparare, educare me stesso e allenarmi in ciò che mi interessa. Voglio recuperare il tempo che ho dovuto sottrarre alla scuola. C’è vita dopo il calcio. Mi preparo per una nuova vita in cui voglio partecipare a nuove cose: migliorare il mio inglese e fare un film a Hollywood. C’è tempo per tutto, la giornata ha 24 ore e puoi allenarti, riposare, stare con la famiglia e gli amici, divertirti, ecc. Devi trovare un equilibrio, non è solo allenamento”.