Juventus-Roma, Villar: “A Torino per vincere, sfrutteremo i punti deboli dei bianconeri”

“Proveremo a sfruttare i punti deboli della Juventus”.

Ha esordito così Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘AS’, a poche ore dalla gare contro la Juventus, in programma alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sono molto felice a Roma, è un club fantastico. Penso di essere nel miglior momento della mia carriera. In Spagna non ero tanto considerato, qui invece mi sento valorizzato al massimo. Siamo un gruppo vincente. Il mio obiettivo è quello di essere un giocatore importante qui. Mi dà molta fiducia che i miei compagni di squadra mi cerchino, anche quando sono sotto pressione. Gestisco il ritmo del gioco e guido la squadra nello spazio, mi piace. Non si tratta di fare la giocata della partita ma di dettare i tempi”.