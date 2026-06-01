Il futuro di Dušan Vlahović alla Juventus continua a essere uno dei temi più delicati dell’estate bianconera. La volontà di proseguire insieme, almeno formalmente, esiste ancora, ma tra le parti resta una distanza economica importante che, al momento, impedisce qualsiasi accelerazione sul rinnovo. La sensazione è che il dialogo non si sia interrotto, ma che tutto sia fermo in una fase di attesa e riflessione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il nodo principale riguarda l’ingaggio. L’attaccante serbo vorrebbe un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione e, soprattutto, non avrebbe intenzione di perdere il proprio status salariale all’interno dello spogliatoio, restando tra i giocatori più pagati della rosa bianconera. Una posizione chiara, che riflette la volontà del centravanti di essere ancora considerato centrale nel progetto tecnico e sportivo del club.

Dall’altra parte, però, la Juventus non sembra intenzionata a fare passi oltre una determinata soglia. La linea della società sarebbe piuttosto rigida: sostenibilità economica, tetto salariale più equilibrato e una politica meno sbilanciata rispetto agli anni passati. Per questo motivo il club starebbe ragionando su formule differenti, con una parte fissa più contenuta e bonus capaci di alzare l’ingaggio complessivo, senza però arrivare alle richieste avanzate dall’entourage del giocatore.

Il punto è che, con il contratto in scadenza e senza un’intesa all’orizzonte, il tema del futuro di Vlahović inevitabilmente torna centrale anche in ottica mercato. La Juventus vorrebbe evitare di trascinare troppo a lungo una situazione di incertezza, mentre il giocatore continua a prendere tempo, consapevole della propria posizione e del valore del proprio cartellino.

Per ora, dunque, il quadro resta immobile: dialogo aperto, ma nessun passo avanti concreto. E più passano le settimane, più il rinnovo rischia di trasformarsi in un caso destinato a influenzare tutto il mercato offensivo bianconero.

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