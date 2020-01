Juventus, Rabiot: “Era importante iniziare bene il 2020. Centrocampo? Ottimo lavoro con Pjanic e Matuidi”

La Juventus travolge il Cagliari all’Allianz Stadium.

Non sarebbe potuto cominciare meglio il 2020 dei bianconeri che, nella giornata di ieri, si sono imposti sul Cagliari con il risultato di 4-0. A decidere la tripletta di Cristiano Ronaldo e la rete di Higuain. Successo commentato all’indomani della sfida dal centrocampista della “Vecchia Signora”, Adrien Rabiot, intervenuto ai microfoni di “JuventusTV”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, e un’ottima prima partita dell’anno. Era importante perché avevamo finito male l’anno, perdendo un trofeo. Dovevamo incominciare bene il 2020 per dare un segnale positivo e per dimostrare che vogliamo andare molto lontano. Mi sento molto bene, dopo l’inizio della stagione miglioro sempre di più. Anche in allenamento mi sento molto bene, tutto va bene. Quando gioco posso dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra. Centrocampo? Con Matuidi e Pjanic abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche Bentancur quando gioca esegue bene le consegne. Credo che col tempo tutti quanti stiamo assimilando i dettami del mister. In futuro saranno molto importante le prestazioni del centrocampo”.