Nico Gonzalez e Douglas Luiz ritorneranno alla Juventus. I due giocatori in prestito (Nico all'Atletico Madrid, Douglas Luiz all'Aston Villa) non dovrebbero essere riscattati, e con molta probabilità ritorneranno sotto la mole, in attesa di capire i piani della Juve sul loro futuro. Decisivo il parere di Spalletti?

Nico vuole l'Atletico

Con il Cholo Simeone si è rivisto il Nico Gonzalez dei tempi migliori. Tenace e volenteroso, l'argentino ha ritrovato un ambiente congeniale alle sue caratteristiche, e avrebbe già manifestato la sua volontà di rimanere a Madrid, sponda colchoneros. L'Atletico non ha intenzione di riscattare il giocatore secondo i 32 milioni stabiliti al momento del prestito, ma sta provando a convincere la Juventus a cedere Nico Gonzalez per una cifra compresa tra i 24 e i 25 milioni di euro. Il club bianconero al momento non sembra disposto ad accettare l'offerta, anche se la volontà del giocatore è quella di rimanere a Madrid. Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa, al momento in stand-by, ma si può considerare chiusa l'avventura di Nico Gonzalez alla Juventus.

E Douglas?

Discorso più complesso per quanto riguarda il brasiliano. Douglas Luiz è stato ceduto in prestito prima al Nottingham Forest, e a gennaio all'Aston Villa, dove ha vinto l'Europa League. Come per Nico Gonzalez, anche per quanto riguarda Douglas Luiz, il Villa non sembra intenzionato a pagare i 25 milioni di euro del riscatto, e il brasiliano tornerà a Torino. Ma il futuro è incerto: Spalletti potrà valutare il giocatore nel pre-campionato, e non è da escludere un'eventuale permanenza in bianconero. In caso contrario, il club dovrà cercare una nuova sistemazione.

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