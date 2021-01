Juventus-Napoli, Pirlo: “Contro l’Inter uno sbandamento. Supercoppa? Non è un bivio, qua per vincere”

La Juventus scalda i motori in vista della finale di Supercoppa contro il Napoli.

Rialzare la testa e dimenticare il ko di domenica sera nel derby d’Italia: è questo l’obiettivo della Juventus che, nella giornata di domani, tornerà in campo per affrontare il Napoli di Rino Gattuso nella finale di Supercoppa che andrà in scena alle 21:00 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Un’occasione importante per i bianconeri, che avranno la possibilità di archiviare la pesante sconfitta contro l’Inter portando a casa il primo trofeo della stagione. Un obiettivo analizzato dal tecnico Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto attenti. Abbiamo provato alcune soluzioni che domani spero di rivedere in campo, loro hanno una difesa molto stretta e dovremo essere bravi a fargli male. Non si vince per niente. Abbiamo sempre la stessa ambizione, qualche partita di sbandamento ci può stare ma l’ambizione resta sempre la stessa. Dopo l’Inter abbiamo parlato come tutti i giorni analizzando la gara. Questo è un momento difficile come ce ne sono tanti durante la stagione quando perdi partite cosi importanti. Ma abbiamo la possibilità di giocare subito questa partita. Questo non è un bivio, siamo qua per vincere. Salto di qualità? lavoriamo di squadra per portare avanti il progetto Juventus. Domani potremo rifarci di questa brutta sconfitta”.

Pirlo si è poi espresso sulla formazione: “Gioca Szczesny perché Gigi ha avuto qualche problemino. La partita viene al momento giusto perché arriva dopo una brutta sconfitta e abbiamo grande determinazione di portare a casa il trofeo. Demiral ha avuto un problemino che si trascinava da tempo e adesso ha avuto una ricaduta e dovrà stare fermo qualche giorno. Kulusevski dall’inizio? Non lo so adesso vediamo come recuperano tutti i giocatori dalla partita di mercoledì. Vediamo che recupera meglio, un’idea ce l’ho già in testa ma vediamo domani”.