Juventus-Napoli, Paratici: “Fiducia in Pirlo, daremo il massimo per vincere. Ronaldo fondamentale”

“Abbiamo recuperato Cuadrado e ne siamo contenti, un giocatore importante per noi e la cosa fondamentale è che giochi. Cristiano Ronaldo? Non fa mai mancare l’appoggio alla squadra e il suo carisma. La sconfitta contro l’Inter ormai è il passato, non abbiamo giocato bene ma adesso bisogna pensare alla sfida di questa sera”.

Sono le parole del Managing Director dell’Area Football bianconero Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” a pochi istanti dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, si è soffermato a parlare del momento vissuto dalla squadra: reduce dal ko rimediato nel derby d’Italia contro l’Inter.

“Non ci attendiamo nulla di particolare da Pirlo, abbiamo tanta fiducia in lui. Giocare ogni tre giorni è sempre difficile, non ci aspettiamo nulla. È una finale che giocheremo al massimo e cercheremo di vincere”.