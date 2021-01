Juventus-Napoli, Mertens sogna la Supercoppa Italiana: “Assalto ai bianconeri, ci giochiamo tanto e daremo il 110 %”

Siamo in fiducia, assalteremo la Juventus.

Queste le forti dichiarazioni di Dries Mertens, intervenuto in vista della super sfida tra Juventus e Napoli valida per la conquista della Supercoppa Italiana. Il centravanti della formazione partenopea ha speso alcune parole alla vigilia di questo importante crocevia stagionale, che potrebbe regalare il secondo trofeo della gestione Gattuso. Un traguardo che, dovesse essere raggiunto, sarebbe di vitale importanza per i partenopei e che andrebbe a coronare un inizio di annata davvero esaltante. Un’eventuale successo della Juventus di Andrea Pirlo, invece, permetterebbe proprio alla compagine bianconera di allontanare le molteplici polemiche sorte in seguito alla sconfitta subita nell’ultimo scontro diretto di Serie A contro l’Inter. Ecco le parole di Mertens, concentratosi nel dettaglio su tutti questi aspetti: “Non crediamo ad una Juve in difficoltà nonostante i recenti risultati – prosegue l’attaccante belgfa ai microfoni di Tgr Campania – noi però abbiamo travolto la Fiorentina; è confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso. In una sola partita ci giochiamo un trofeo e dobbiamo dare il 110%”.

