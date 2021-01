Juventus-Napoli, Giuntoli: “Partita importante, ma supercoppa non può cambiare la stagione. Il nostro principale obiettivo…”

“Una partita molto importante con un trofeo in palio, è già motivo d’orgoglio partecipare a una sfida del genere. Non crediamo che una partita possa cambiare l’inerzia di una stagione, il nostro obiettivo principale è quello di ritornare in Champions League dopo un anno fuori”.

Così il ds azzurro Cristiano Giuntoli che, a pochi istanti dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa contro la Juventus, si è soffermato a parlare dell’importanza della gara di questa sera, fissando inoltre gli obiettivi stagionali della squadra.

“C’è grande soddisfazione e voglia di confrontarsi con la Juventus, siamo concentrati perchè per noi questa è una partita davvero importante”.