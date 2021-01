Juventus-Napoli, Gattuso: “Mai fare sentire ai bianconeri l’odore del sangue. Pirlo? Domani spero di dargli un rammarico”

E’ tutto pronto per Juventus-Napoli.

Sale l’attesa per la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, in programma domani sera al ” Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Si tratta di una gara secca – a porte chiuse – che decreterà chi, tra le due compagini, potrà aggiungere al proprio palmares il trofeo in palio: già conteso da Juventus e Napoli per ben due volte. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico azzurro Rino Gattuso, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“La Juve non deve mai sentire l’odore del sangue, perchè hanno grande mentalità. Se pensiamo che domani, perchè hanno sofferto con l’Inter, sarà una passeggiata sbagliamo. Bisogna fare la nostra gara, con rispetto. Se facciamo le cose fatte bene abbiamo le nostre possibilità. Pirlo? Con lui abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Lui mi ha aiutato tanto, l’ho aiutato anch’io. C’è grande amicizia tra di noi, anche fuori dal campo qualche danno lo abbiamo fatto. C’è ancora un grande rapporto, domani spero di dargli un rammarico. Per me resterà sempre un grande amico. A volte sembravamo Bud Spencer e Terence Hill, ha preso più schiaffi da me che da suo padre, ma tra noi c’era un grandissimo rapporto. Vincere ti può permettere di alzare l’asticella. Una finale ti trasmette adrenalina. Dovessimo perdere bisogna essere bravi a ripartire, si gioca ogni tre giorni”.

Tra i tanti temi analizzato in conferenza stampa, anche quello relativo alla condizioni di Petagna e Mertens: “Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento, domani lo valutiamo. A Mertens bisogna fare solo i complimenti, sta stringendo i denti da quando è arrivato dal Belgio. Prende degli antinfiammatori perchè sente dolore, non è al 100% ma se c’è bisogno sicuramente ci darà una mano”.

Gattuso ha poi analizzato il momento vissuto dalla Juve: “Io non ci casco all’idea di una Juve in crisi. Difficilmente ne sbagliano due di fila, per questo servirà grande attenzione in campo. Anche con assenze importanti il nostro avversario ha una rosa incredibile, domani non dobbiamo commettere l’errore di pensare che siano in crisi. Questa gara si prepara parlando poco, è una gara che si prepara da sola. Il 6-0 alla Fiorentina non cambia nulla, venivamo da due gare poco brillanti ma siamo stati bravi a portare la gara nel binario giusto. Con la Juve gli stimoli vengono da soli, vediamo come andrà”.

Chiosa finale sulla famosa gara fantasma dell’Allianz Stadium mai disputata:“C’è stata grande buona fede da parte nostra, siamo stati bloccati dall’ASL quando eravamo pronti a partire. Da parte mia e da parte della mia squadra c’è grande rispetto per la Juve. Le altre chiacchiere le lasciamo fare agli altri”.