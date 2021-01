Juventus-Napoli, Cuadrado negativo al tampone di controllo: il colombiano sarà convocato per la Supercoppa Italiana. La situazione

Juan Cuadrado è guarito dal Coronavirus.

Il giocatore colombiano di Andrea Pirlo era risultato positivo al test rapido e successivamente anche a quello molecolare, subito prima della sfida di Serie A contro il Milan. Da quel 6 gennaio l’ex calciatore della Fiorentina era rimasto in isolamento domiciliare, in attesa di nuovi tamponi di controllo per verificare gradualmente le sue condizioni di salute. Adesso che ha ufficialmente sconfitto il virus, Cuadrado sarà disponibile per la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, per la quale potrebbe tornare piuttosto utile nonostante non abbia preso parte alle ultime sessioni di allenamento. Le reiterate assenze in difesa e le defezioni che la formazione bianconera sta subendo, costringono Pirlo a dover utilizzare tutti i suoi effettivi per cercare di far fronte nel migliore dei modi ad una situazione non facile. Restano indisponibili, infatti, Alex Sandro e De Ligt, la cui assenza sarà ovviata nel match di Reggio-Emilia dalla presenza di Danilo e da quella del recuperato Chiellini. Anche Cuadrado, dunque, sarà uno dei tasselli a disposizione della Vecchia Signora per provare a conquistare il primo trofeo del nuovo anno.

