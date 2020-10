Juventus-Napoli, clamorosa svolta: l’ASL blocca la partenza degli azzurri, non si gioca

L’ASL ferma la partenza del Napoli alla volta di Torino, salta la sfida tra la Juventus e gli azzurri.

Gli azzurri stavano partendo per il Piemonte in vista del match di domenica sera che li avrebbe dovuto vedere opposti ai bianconeri guidati da Andrea Pirlo. l’ASL di riferimento ha però bloccato la partenza dei partenopei vietandogli di conseguenza di lasciare la Regione. La paura è chiaramente quella di trovarsi di fronte un nuovo caso Genoa e per tale motivazione i calciatori e lo staff sono stati mandati a casa in isolamento fiduciario.