Juventus-Milan, Pirlo: “Match aperto. Rapporto di CR7 con i compagni? Ecco la verità”

Parola ad Andrea Pirlo.

Serie A, verso Juventus-Milan: CR7 vs Ibra, Pirlo sfida Pioli. Quel posto in Champions League…

Il coach bianconero è intervenuto in mixed zone per analizzare l’imminente impegno di campionato in cui la Juventus sfiderà il Milan di Stefano Pioli (LEGGI QUI).

MILAN – “Prima di iniziare volevo fare i complimenti alle Women di Rita Guarino, siamo contenti tutti. Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Non credo ci sarà tanto tatticismo, tutte e due le squadre hanno voglia di giocare, di imporsi. Sarà una bella partita. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati tutti bene, domani avrò ampia scelta. Abbiamo 4 centrali per due posti perché è rientrato Demiral e il fatto che due giocatori siano in diffida inciderà”.

CR7 – “C’è un buon rapporto con tutti. Cristiano ha un bel rapporto con tutto lo staff, quindi l’abbraccio finale è visto come un unione di tutto il gruppo. Siamo tutti concentrati per l’obiettivo e l’abbraccio è stato importante. Dopo un po’ di critiche, Cristiano ha risposto sul campo”.

RABIOT – “Partirà dall’inizio. Gli avevo dato una giornata di riposo che l’avevo visto un po’ stanco ma è entrato bene, con lo spirito giusto contro l’Udinese. Lui ha dato l’esempio, entrando con la giusta determinazione per vincere la gara”.

DONNARUMMA-JUVE – “Fortunatamente non è un problema mio, è un giocatore del Milan e sono problemi loro. Lo ritengo uno dei migliori al mondo: è un professionista esemplare e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo”.

MATCH D’ANDATA – “Abbiamo visto e rivisto la partita dell’andata, era stata fatta una buona gara. Avevamo parecchie assenze, sia noi che loro. Ci eravamo reinventati una formazione all’ultimo momento. Era stata affrontata bene, con grande determinazione. Domani sarà interpretata bene, c’è grande voglia. E’ stata una settimana piena di entusiasmo, i ragazzi li vedo sul pezzo”.

SZCZESNY – “Solo perché escono delle voci su un altro portiere sembra che il nostro vada in difficoltà ma non è così. A tutti capita di sbagliare. E’ sereno, concentrato, siamo contenti di quello che ci sta dando”.

RONALDO-IBRAHIMOVIC – “L’età non è un problema perché risultano essere tra i migliori. Non so se è un problema per il calcio italiano ma per le squadre in cui giocano non lo è”.

RIMONTA DI UDINE – “L’abbraccio del secondo gol ha dato entusiasmo ai ragazzi, anche negli spogliatoi i ragazzi erano contenti. Sapevano di essere in difetto dopo il primo tempo, ma la rimonta ci ha dato grande slancio per un finale di stagione da protagonisti”.