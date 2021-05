Juventus-Milan, Paratici: “Concentrati solo su una cosa. Donnarumma? Dico la mia”

Parola a Fabio Paratici.

Il direttore sportivo bianconero si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan. “Oggi la partita ha un valore di classifica molto importante, non si chiuderà stasera ma sarà importante. A noi fa sempre piacere avere John Elkann con noi, il peso specifico che ha lo conosciamo tutti e siamo molto felici di averlo al nostro fianco. Donnarumma? I calciatori sono sempre sulla bocca di tutti, il mercato ormai dura tutto l’anno. Ci sono voci per tutti e ci sono anche per lui. Le decisioni alla Juventus sono state prese sempre collegialmente discutendo tra di noi, la decisione è sempre sposata da tutti“.

“Donnarumma è bravo ed è del Milan, siamo concentrati sul giocare la partita di questa sera. Siamo tutti concentrati sul risultato che dobbiamo raggiungere, siamo concentrati solo su questo. Il mio contratto è stato in scadenza tante volte e non sarà un problema, a tempo debito si discuterà“.

