Juventus-Milan, Maldini: “Abbiamo un obiettivo. Donnarumma sereno, Mourinho..”

Parola a Paolo Maldini.

Il direttore dell’area tecnica rossonera ha così analizzato ai microfoni di Sky Sport il match Juventus-Milan. “Ci si gioca una stagione, delle sei squadre una ha vinto lo Scudetto e cinque lottano per qualificarsi alla Champions. E’ ancora tutto nelle nostre mani, è normale che in questi casi l’esperienza ad alti livelli aiuta“.

“Stiamo bene, naturalmente molte volte questa sfida voleva dire Scudetto e l’obiettivo è quello di crescere. Ci siamo e ce la giochiamo. Ho visto bene Donnarumma, è sereno e determinato. Bisogna pensare il passato di questo giocatore, mi ha quasi rubato il record di precocità con questa maglia ed ha anche avuto delle stagioni non belle e non si è mai qualificato per la Champions: questo è il suo obiettivo. John Elkann è affascinato della terza generazione dei Maldini, era molto affascinato da questa cosa. Mourinho? Il suo arrivo nel calcio italiano fa bene al sistema ed è uno stimolo per tutti“.

