Juventus-Lione, Depay: “Io sono pronto, non ci sono favoriti. Sui bianconeri…”

La parola a Memphis Depay.

La stella del Lione, intervistata attraverso i canali ufficiali Uefa, si è espresso in merito alla gara in programma il 7 agosto contro la Juventus, valevole per gli ottavi di finale di Champions League: “All’andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è totalmente differente. I bianconeri hanno nelle gambe molte più gare rispetto a noi, per questo tanti aspetti saranno totalmente diversi rispetto alla normalità. Io sono pronto pronto per giocare e sfidare la Juve. Con queste nuove regole non ci sono favoriti. La Juventus ha giocatori di grande esperienza, noi al contrario abbiamo tanti giovani che non hanno esperienza in Champions League. Abbiamo una squadra ambiziosa e non abbiamo paura della Juventus“.