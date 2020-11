Juventus, l’ex Higuain rivela: “MLS ultima tappa, ma volevo il River Plate. Ritiro? Buffon ha ragione”

Il Pipita tuona dagli Stati Uniti.

Gonzalo Higuain, ex attaccante della Juventus oggi all’Inter Miami, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai micorofoni di ESPN. L’attaccante argentino ha parlato del suo futuro e di un possibile ritiro dal calcio giocato. “La MLS è l’ultima tappa. Mi sarebbe piaciuto tornare al River, ma le condizioni economiche del club e la pandemia non lo hanno reso possibile. Il ritiro? Come dice Buffon, bisogna guardare giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sarà il mio corpo a farmelo capire“, ha dichiarato il Pipita.

