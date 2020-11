Juventus, l’ex Benatia e i segreti di CR7: “Ronaldo e Messi diversi per una ragione. La pizza in Champions League…”

Medhi Benatia racconta CR7.

L’ex difensore della Juventus, oggi tra le fila del Al-Duhail in Qatar, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Monte-Carlo.

Argomento principale delle dichiarazione rilasciate dal centrale di difesa marocchino è stato l’eterno confronto tra le due stelle più fulgide del firmamento calcistico mondiale: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, è stato suo compagno di squadra proprio in maglia bianconera.

“Messi è il talento, Cristiano il lavoro. Da quindici anni mi sento chiedere costantemente chi è il migliore fra i due, ma per me non ha senso. Messi ha un dono che gli arriva dal cielo, è uno dei migliori giocatori del mondo, per non dire il migliore. Cirstiano Ronald0, più che talento, è lavoro. Chiaramente anche lui ha del talento. Lavora sodo, anche più degli altri, ma non possiamo dire che non abbia talento. Non è possibile riassumere e ricondurre la sua straordinaria carriera solo nel lavoro. Mi viene in mente che spesso, al termine delle gare di Champions League, avevamo la possibilità di mangiare una pizza e bere una Coca-Cola. Ma lui non l’ha mai fatto, ha sempre preferito le verdure. Ha davvero curato al massimo il suo corpo e l’alimentazione, lui lo fa ancora adesso. La longevità calcistica non può essere raggiunta senza uno stile di vita che non sia ottimale e Cristiano non lascia mai nulla al caso“.

