Juventus, lesione al bicipite femorale per Cuadrado: dettagli e tempi di recupero

Cattive notizie per Andrea Pirlo.

Si riempie l’infermeria bianconera post-Napoli e la coperta, per Andrea Pirlo, torna ad essere corta. Poche opzioni e scelte obbligate per l’attesissima trasferta di Champions League contro il Porto. Sfida a cui, la Juventus, arriverà con un rosa tutt’altro che al completo. Tante le assenze tra difesa, attacco e centrocampo: ultima delle quali, in ordine temporale, quella di Juan Cuadrado.

Mentre continua senza sosta il lavoro sul campo della squadra in vista del match di mercoledì sera, il calciatore, questa mattina è stato sottoposto al JMedical ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato.