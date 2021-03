Juventus, le condizioni di Dybala: l’ex Palermo vede la luce in fondo al tunnel. Le ultime

Buone notizie in casa Juventus.

La stagione bianconera è stata, fino ad ora, abbastanza travagliata sotto molti punti di vista. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto di Sérgio Conceição è stata una doccia fredda per la franchigia torinese guidata da Andrea Pirlo. Una pedina dello scacchiere del coach bianconero di cui se ne è sentita profondamente l’assenza è, di certo, Paulo Dybala. La mancanza della brillantezza e della lucidità sotto porta del talento argentino, costretto ai boxe da diversi mesi per un problema al ginocchio, è stata un fattore determinante nella mancata qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. La Juventus è adesso – con una partita da recuperare- a meno dieci punti dall’Inter di Antonio Conte e pertanto nel rush finale potrebbe essere fondamentale per Pirlo il rientro dell’ex attaccante del Palermo.

La Joya, stando a quanto riportato da Tuttosport, ha clinicamente recuperato al 100% dal problema al ginocchio. L’ostacolo che, però, continua a tenere Dybala fuori dal rettangolo di gioco è il fastidio che avverte il calciatore argentino quando calcia o compie uno sforzo. Il recupero reale dell’ex attaccante rosanero potrebbe dunque essere fissato per il derby contro il Torino, in programma il 3 Aprile 2021.

