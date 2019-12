Juventus-Lazio, Bonucci: “Subiamo troppi gol. Immobile? Servirà massima attenzione, i dettagli…”

Giornata di vigilia per la Juventus.

Sale l’attesa per la 32^ edizione della finale di Supercoppa che, domani alle 17:45 a Riad, vedrà affrontarsi bianconeri e biancocelesti. Match che metterà difronte i Campioni d’Italia in carica e i vincitori l’ultima edizione della Coppa Italia, terzi in classifica e reduci da un avvio di stagione convincente. Impegno analizzato alla vigilia proprio da uno dei pilastri della Vecchia Signora: il difensore Leonardo Bonucci, intervenuto conferenza stampa.

“Quella sconfitta insegna che i dettagli fanno la differenza, sono le piccole cose che cambiano il risultato. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, ma non l’abbiamo fatto. Faremo una grandissima partita. Dopo quella gara ci siamo parlati, dovevamo ritrovare l’entusiasmo che mancava e la voglia di soffrire nei momenti di difficoltà”.

“Immobile ha fatto tanti gol e lavora tanto per la squadra. Domani sera servirà massima attenzione perché è bravo ad attaccare la profondità. Abbiamo rivisto le immagini del gol preso da Milinkovic e non solo. La Lazio attacca la profondità con Milinkovic e Immobile, dobbiamo saperlo leggere e muoverci di reparto. I gol subiti sono troppi, per una squadra abituata a essere la miglior difesa. Tanti episodi sono stati frutto di errori individuali, di un percorso di crescita e adattamento. Ma siamo a un buon punto e abbiamo margini di miglioramento”.