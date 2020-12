Juventus, la rivelazione di Buffon: “Ho un grande rimpianto, c’è una cosa che mi fa stare malissimo”

Gigi Buffon a 360°.

L’eterno portiere bianconero, 43 anni il prossimo 28 gennaio, non ha ancora dimenticato la deludente sconfitta agli ottavi di Champions League contro il Manchester United, quando indossava la maglia del PSG, lo ha raccontato lo stesso numero 77 della Juventus ai microfoni del portale francese l’Équipe: “Ripenso tre o quattro volte alla settimana a quella partita, risveglia tanti rimpianti. Sicuramente sono stato molto bene, al Psg non manca nulla. Sono rimasto molto toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti”.

“Mi biasimo per un errore incredibile, un errore che, con l’esperienza che ho maturato, non avrei dovuto fare – ha proseguito l’estremo difensore della Juventus -. Mentalmente, quella sera, mentre si avvicinava la partita, nella mia concentrazione non ero il solito Gigi. Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale”, ha concluso Buffon.