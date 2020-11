Juventus, la rivelazione di Bendtner: “Beccai Pirlo e Buffon a fumare nei bagni, e pensare che Balotelli…”

La rivelazione di Nicklas Bendtner.

L’ex attaccante danese, che nel corso degli anni si è reso più volte protagonista di episodi negativi che ne hanno minato la promettente carriera, intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5, è tornato a parlare della sua parentesi poco fortunata alla Juventus: 11 presenze senza gol nel 2012/13, ma comunque uno scudetto in bacheca e lezioni preziose imparate da Antonio Conte, ai tempi sulla panchina bianconera.

“Al mio primo giorno alla Juve non riuscivo a trovare i miei compagni. Avevo cercato dappertutto. Poi eccoli là, 12 giocatori nei bagni: sigaretta e caffè, ridevano e scherzavano. Una situazione che mi ha davvero divertito. Ti potevi trovare di fronte Buffon o Pirlo, ma che cosa puoi dire a due così? Se guardi alla loro carriera e quanto sono professionali – ha proseguito- continua l’ex attaccante danese –. Questa cosa mi ha anche aperto gli occhi. L’etica che dimostravano in campo e il senso di appartenenza che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poteva porre il problema del fumo”.

Se in Italia il fenomeno delle sigarette non fa scalpore, soprattutto se dati alla mano i risultati sono tutti dalla parte della squadra o del singolo fumatore, in Inghilterra viene vissuto come un vero e proprio scandalo: quando Mario Balotelli è arrivato in Premier League e fumava nei bagni infatti se n’è parlato su tutti i giornali, scatenando il caos di addetti al lavori e non solo: “Quello delle sigarette dietro le quinte è un fenomeno che in Inghilterra viene vissuto in maniera diversa Ricordate quando Balotelli venne in Premier e tutti si scandalizzavano perché fumava nei bagni? Era diventato uno scandalo, un caso sui giornali. Ma in ogni squadra in cui sono stato c’era qualcuno che fumava. Una cosa molto comune in Italia, molto di più rispetto all’Inghilterra”, Nicklas Bendtner.