Juventus, Kulusevski: “Sono qui grazie a mia sorella, vi spiego. Buffon? Mi racconta sempre una cosa”

Giocare alla Juve è un sogno per me.

Queste le parole di Dejan Kulusevski, ala offensiva della Juventus intervenuto in merito ad alcuni temi riguardanti i suoi primi mesi in bianconero e non solo. Arrivato nella scorsa finestra estiva di calciomercato dal Parma, il classe 2000 sta dimostrando di avere grandi doti tecniche e tattiche, adattandosi perfettamente al gioco imposto dal tecnico Andrea Pirlo. Nel corso di una diretta Instagram insieme a CalcioShop, il numero 44 della Vecchia Signora ha raccontato ai presenti com’è nata la sua passione per il calcio e come si sta trovando in un ambiente di prim’ordine come quello bianconero. Ecco le sue parole:“Ero molto piccolo e mia sorella giocava a pallone, io volevo fare come lei. Ho iniziato così e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla, almeno un po’. Vedevo ovunque foto di Ronaldinho, lei lo adorava. Invece il giocatore che per primo mi è piaciuto tanto è stato Hazard: lui resta il mio preferito. Ora sono alla Juventus, essere qui a 20 anni è la cosa più bella in assoluto, un sogno. Ogni sera, prima di andare a dormire, sono grato per questa opportunità e farò di tutto per restare qui per tanti anni. So che devo ancora migliorare in tutto, sia fisicamente che tecnicamente. Penso al destro, ad esempio. Ma sto trovando gli allenamenti giusti per essere più veloce e più forte”.

Chiosa finale dell’esterno svedese legata ai suoi rapporti con i compagni di squadra all’interno dello spogliatoio: “McKennie è il giocatore con il quale ho parlato per primo, abbiamo legato di più. Ma siamo un bel gruppo e sto con tutti, imparando sempre cose nuove. Mi piace molto stare vicino a Buffon, mi parla del calcio di 20 anni fa ed è molto divertente”.