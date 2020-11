Juventus, Khedira a 360°: “Soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa”

“Sono soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa”.

Lo ha detto Sami Khedira. La sua ultima partita risale al 12 giugno 2020, nella scorsa stagione, limitato dagli infortuni, ha totalizzato appena 978′, in questa non è mai sceso in campo, ma iil centrocampista della Juventus non si scoraggia e progetta già il suo futuro, partendo dal sogno Inghilterra: “E’ un mio desiderio fin da quando ero bambino – ha raccontato a Sky Sport Germany -, sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera, ma sento che mi manca ancora una cosa, cioè la Premier League”.

“Ho visto così tante partite da ragazzo, lo sto facendo tutt’oggi – ha proseguito Khedira -. E mi è sempre piaciuto giocare in Champions contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea del calcio mi hanno sempre colpito. E’ un sogno che non si è ancora avverato”.

Parole al miele per Josè Mourinho: “E’ il migliore per cui abbia giocato, lo è per la sua personalità. E’ sempre onesto, diretto, chiaro. Molte persone dicono sia un allenatore troppo difensivo, ma è un vincente, è un campione. È un allenatore a cui non direi mai di no”.

Chiosa finale su Carlo Ancelotti: “Mi piacerebbe lavorare con lui, sta facendo un ottimo lavoro in questo momento ed è una grande persona. È uno degli allenatori che mi ha impressionato di più”.

