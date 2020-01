Juventus, il messaggio social di Demiral: “Tornerò più forte di prima, ci vediamo agli Europei”

Non solo Nicolò Zaniolo.

La notizia era nell’aria, all’ora di pranzo la conferma: Merih Demiral ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Stagione finita, dunque, per il talentuoso difensore classe 1998 di proprietà della Juventus che, pochi minuti dopo aver realizzato il gol del vantaggio contro la Roma, si è infortunato, lasciando lo stadio “Olimpico” con le stampelle e scuro in volto.

“Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, ha comunicato oggi il club bianconero attraverso il proprio sito di riferimento.

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM – “Dopo lo sfortunato infortunio che ho riportato ieri sera, vorrei ringraziare i club, gli amici calciatori e tutti gli appassionati di calcio che mi sono stati vicini. Ci vediamo agli Europei. Ringrazio tutti per il sostegno e potete stare certi che tornerò più forte di prima. Non vedo l’ora di tornare”, è invece il messaggio pubblicato pochi istanti fa dallo stesso Demiral sul proprio account Instagram. Di seguito, il post in questione.