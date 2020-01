Juventus, il messaggio del club a Demiral: “Torna più forte, Ironman”

Nuova tegola per Maurizio Sarri.

Gli esami svolti questa mattina al JMedical da Demiral hanno confermato i timori di tutto l’ambiente bianconero: rottura del crociato e stagione finita per il difensore turco, infortunatosi ieri sera all’Olimpico in occasione della sfida contro la Roma. Dopo un salto altissimo, il calciatore è crollato sul terreno di gioco dolorante, e al 19° minuto ha abbandonato il rettangolo verde con le stampelle. Impietoso il responso dopo le visite a cui Demiral è stato sottoposto questa mattina: lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale e stagione finita per il bianconero. Questo il messaggio di incoraggiamento diffuso dal club attraverso i propri canali, al classe ’98:

“Come back stronger, Ironman!