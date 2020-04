Juventus, il futuro di Higuain è un rebus: il Pipita resta in Argentina? La situazione

Continua a tenere banco il futuro di Gonzalo Higuain.

Con il campionato fermo a causa dell’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, molti calciatori hanno fatto rientro in patria in attesa della chiamata dei club. Tra questi, anche il numero 21 della Juventus, tornato in Sud America tra il 19 e il 20 marzo scorso per stare vicino alla madre malata. Presto però, la Vecchia Signora richiamerà a sé 8 giocatori, la maggior parte dei quali da oltreoceano, compreso il Pipita che tuttavia non ha ancora comunicato alla dirigenza bianconera le sue intenzioni.

Tale situazione, rischia di diventare un vero e proprio caso, con l’attaccante ex Napoli, che nei prossimi giorni potrebbe trovarsi davanti a tre possibili scenari: il ritorno in Italia, un compromesso con il club per restare in Argentina, oppure, una brusca rottura. Grosso punto di domanda, dunque, sul futuro dell’attaccante argentino, su cui aleggia l’ombra del mercato: sullo sfondo, infatti, c’è sempre l’interesse del River Plate. La Juventus, d’altro canto, non avrebbe nessuna intenzione di restare con un pugno di mosche in mano, così si sarebbe già mossa per trovare un degno sostituto. L’erede del classe ’87 potrebbe essere Mauro Icardi, da tempo accostato ai bianconeri.

In alternativa alla punta del PSG, la Vecchia Signora starebbe pensando anche a Gabriel Jesus, gioiellino brasiliano del Manchester City, e ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli. Per quest’ultimo – scrive l’odierna edizione di Tuttosport -, i partenopei accetterebbero volentieri come contropartite tecniche Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, oltre a Christian Romero, attualmente in prestito al Genoa. Per lasciar partire il brasiliano, invece, Josip Guardiola sarebbe intenzionato a chiedere in cambio profili del calibro di Miralem Pjanic, Douglas Costa e Paulo Dybala, ritenuto incedibile dal ds Fabio Paratici.

Sono tanti, dunque, i nodi da sciogliere in casa Juventus, che allo stato attuale ha solo Higuain come attaccante centrale di ruolo e un mancato rientro aprirebbe un vero e proprio caso, oltre che un non indifferente caos nel reparto di Maurizio Sarri qualora il campionato di Serie A dovesse riprendere in tempi relativamente brevi.