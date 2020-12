Juventus, il caso Suarez e l’intercettazione che imbarazza Paratici: la mail, la professoressa e la conversazione shock…

Luis Suarez nel caos.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata ormai da diversi mesi, in pochi si sono dimenticati del caso Luis Suarez e del presunto esame illecito che lo avrebbe potuto far approdare in bianconero. Le indagini svolte nel corso degli ultimi mesi si sono concentrate in maniera scrupolosa e specifica su un’ ipotetica ‘promessa di utilità’ che sarebbe uno dei maggiori capi d’accusa per la società di Andrea Agnelli e per l’Università per stranieri di Perugia.

Nella giornata di ieri, il Pistolero è stato sentito dai magistrati perugini in videoconferenza: un interrogatorio come persona informata dei fatti, sollecitato con una rogatoria internazionale. Suarez, che ha parlato rigorosamente in spagnolo – assistito da un interprete -, avrebbe confermato di aver ricevuto una mail dall’Università per Stranieri con esercizi poi rivelatisi sostanzialmente uguali a quelli dell’esame, racconta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Intanto, le intercettazioni di questa estate diventano sempre più pubbliche. A far discutere, stavolta, è un dialogo del 15 settembre – due giorni prima dell’esame a Perugia – tra la professoressa Spina e il marito. Una discussione curiosa, che assume i contorni di un vero e proprio intrigo di mercato: “Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese, mi sembra poco credibile e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni (…) e ha detto che forse cerca un’altra squadra”. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano, dunque, la Juventus due o tre giorni prima dell’esame avrebbe detto a Suarez – il cui esame raggiunse l’apice del grottesco con frasi inventate e risate di poco gusto – di rimandare il suo trasferimento a gennaio.