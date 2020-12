Juventus, Guidolin su CR7: “Ronaldo segna sempre, va lasciato in pace. Calcio di rigore? Vi dico la mia sull’errore”

Francesco Guidolin è intervenuto in merito alle ultime prestazioni di CR7.

L’ex allenatore di Udinese e Palermo tra le altre è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio 24 , parlando di tematiche attuali legate al mondo Juventus. Il pareggio maturato nell’ultima di Serie A contro l’Atalanta non ha consentito alla compagine bianconera di agganciare momentaneamente l’Inter al secondo posto. Questo anche a causa del calcio di rigore fallito proprio dal fuoriclasse di Madeira, difeso dallo stesso Guidolin nel corso del suo intervento. Ecco le sue parole: “Ronaldo segna sempre, con lui si parte sempre da 1-0. Può capitare anche a lui di sbagliare un calcio di rigore, ma resta determinante, lasciamolo in pace”.

