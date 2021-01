Juventus, Georgina Rodriguez e la lettera dell’ex regina di Spagna: il curioso regalo ricevuto dalla moglie di CR7

Un inaspettato regalo ha colto di sopresa CR7 e Georgina Rodriguez.

Il fuoriclasse della Juventus e la sua consorte hanno passato le ultime feste lontano dall’Italia, nello specifico a Dubai. Dopo aver vissuto una rilassante vacanza, la coppia è tornata in quel di Torino trovando nella propria cassetta delle lettere un originale biglietto a decorazione natalizia spedito dall’ex regina di Spagna Sofia. Quest’ultima, infatti, avrebbe spedito tale lettera per augurare un buon natale e un felice anno nuovo al portoghese e alla modella, riconoscendo verso i due un pensiero di affetto e una rilevante affermazione di stima.

Il tutto è stato subito messo in risalto da lady Ronaldo che, tramite i suoi canali social, ha voluto condividere ai suoi 23 milioni di followers il biglietto con su impresso il marchio reale iberico. Tramite una storia su Instagram, infatti, Georgina ha ringraziato l’ex sovrana con delle emoticon che lasciano trasparire la sua felicità per il gesto. Come riportato dal noto quotidiano britannico Sun, si pensa che il biglietto di auguri sia stato indirizzato proprio alla moglie del cinque volte pallone d’oro per via del suo contributo umanitario e del suo lavoro come influencer. Una sorta di ringraziamento di Sofia per l’operato che, insieme al ONG, Georgina continua a svolgere con assoluta regolarità anche e soprattutto nei confronti dei bambini meno fortunati in tutto il mondo.

