Juventus-Genoa, Paratici: “Giochiamo per vincere, a partire dalla Coppa Italia. Mercato? Tutto su Scamacca”

Fabio Paratici nel pre di Juventus-Genoa.

Il direttore sportivo bianconero – intervistato in esclusiva ai microfoni di RaiUno – ha voluto parlare dell’importante sfida di Coppa Italia contro la compagine ligure. L’obiettivo della Juventus è quello di arrivare fino in fondo alla competizione, dopo che ormai da qualche edizione a questa parte non riesce a conquistare questo trofeo. Aspetto ribadito durante l’intervista dallo stesso Paratici, il quale si è detto convinto di poter ambire a vincere tutti gli incontri, a partire già da questa sera. Ecco le sue parole:“Giochiamo per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Anche stasera daremo il massimo per passare il turno”.

Paratici ha poi chiuso la sua intervista spiegando le strategie del prossimo calciomercato bianconero, anche in merito a qualche interessante giocatore militante attualmente proprio nel Genoa:“Riguardo Scamacca e Shomurodov, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva. Siamo contenti di chi abbiamo, poi logicamente il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le coglieremo, altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta”.