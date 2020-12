Juventus-Fiorentina, quando i Conti non tornano: “Mio figlio mi ha chiesto se ci hanno fatto vincere…”

Carlo Conti racconta un’inedita curiosità legata al match tra Juventus e Fiorentina.

Juventus-Fiorentina, amarezza Pirlo: “Sentenza non è alibi, fatta una brutta figura. Arbitraggio? Immagini chiare, l’espulsione di Cuadrado…”

Il presentatore tv ha parlato in un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Bruno, esprimendo tutta la sua emozione per un successo entusiasmante ed inaspettato. Lo 0-3 che ha visto la compagine guidata da Cesare Prandelli battere la franchigia bianconera è stato oggetto centrale dell’analisi di Conti, che ha descritto perfettamente tutte le emozioni provate dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale: “E’ stata una bella goduria, ero in auto che rientravo da Roma. Sono arrivato preciso per il fischio di inizio e sono stato bene. Vorrei che questo risultato fosse il riscatto, non una gioia del momento. I giocatori hanno dimostrato attributi, adesso devono continuare così e risalire in classifica. Mentre guardavo la partita mio figlio mi ha chiesto se la Juve ci stesse lasciando vincere (ride ndr). Neanche a lui che ha sei anni ci credeva. Commisso? Sa cosa fare, gli chiediamo di non perdere l’entusiasmo”.

Juventus-Fiorentina, Biraghi: “All’Allianz gara perfetta, Ribery un punto di riferimento. Svolta? Contro il Bologna…”