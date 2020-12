Juventus-Fiorentina, Biraghi: “All’Allianz gara perfetta, Ribery un punto di riferimento. Svolta? Contro il Bologna…”

“Franck per noi è un punto di riferimento, sia in campo che fuori. Uno con la sua esperienza e le sue qualità fa parlare la storia per lui ma la cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze lui abituato ad altri palcoscenici. L’umiltà che sta mettendo lo rende il campione che conosciamo”.

Sono le parole del difensore Cristiano Biraghi che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Juventus-Fiorentina, ha analizzato il prezioso successo maturato questa sera dalla sua squadra all’Allianz Stadium.

“Sapevamo di fare una buona prestazione, poi a Torino serve sempre la partita perfetta per vincere e stasera l’abbiamo fatta. È la svolta? Dovremo dirlo solo dalla prossima, se vinceremo contro il Bologna”.